نقابة التعليم تعلن الدخول في اضراب يبدأ الثلاثاء المقبل

اعلنت لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم الدخول في اضراب تدريجي يبدأ الثلاثاء القادم الموافق 24-11-2020.

وكشف الاستاذ علي العبيد نائب الامين العام ان اللجنة قررت التوقف لمدة يوم في الرابع والعشرين من نوفمبر، واذا لم تتم الاستجابة التوقف عن العمل لمدة ثلاثة ايام تبدأ في 29 حتى الاول من ديسمبر .

وأكد ان اللجنة ستقرر الدخول في اضراب كامل اذا لم تتم الاستجابة للمطالب التي قدمتها اللجنة عبر مذكرتها التي رفعتها لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي .

وأبان ان المطالب التي ضمتها المذكرة تتمثل في ازالة تشوهات الراتب، تنفيذ منحة عيد الاضحي، تنفيذ الوجبة المدرسية لتلاميذ الاساس، القبول المجاني لتلاميذ الصف الاول اساس.

واوضح عبيد ان اللجنة اعطت مجلس الوزراء مهلة كافية للرد على المذكرة ولكنها لم تجد استجابة لذلك عقدت اللجنة اجتماع موسع ضم كل العضوية بجانب اللجنة التسييرية لولاية الخرطوم خرج بالقرارات التي ذكرت.

مشيرا بحسب صحيفة السوداني، الى مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا انهم متمسكون بالمطالب التي قدموها بالمذكرة باعتبارها استحقاقا وفي نفس الوقت لا يريدون تعطيل العام الدراسي كاشفا ان الاضراب لن يشمل اعمال كنترول الشهادة الثانوية والتصحيح .

واهاب العبيد بجميع المعلمين الوقوف خلف هذه القرارات والاستجابة اللجنة التي تسعى لتحقيق مطالبهم ومستحقاتهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)