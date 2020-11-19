قروب نشط على فيسبوك يتتبع اللصوص في السودان ويكشف عن هويتهم

أنشأ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قروب نشط على فيسبوك حظي بمتابعة عشرات الآلاف من المستخدمين، متخصص في تتبع اللصوص والكشف عنهم، وتبادل خبرات الحماية والتأمين.
ويشهد القروب الذي يحمل وسم ( افضح حرامي _ نشال _ خطاف) عشرات الروايات عن حوادث السرقات اليومية التي يتعرض لها الأعضاء، من سرقات للمنازل والسيارات والمحلات التجارية و الهواتف و حوادث النصب والاحتيال.
و كشف رواد المجموعة وفق صحيفة السوداني عن أسماء مواقع وشوارع بعينها في العاصمة الخرطوم تكثر فيها حوادث النهب و السرقات، محذرين من ارتيادها خاصة في المساء.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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