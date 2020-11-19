نادي النيابة العامة يصدر تعميما صحفيا يكشف فيه عن نسب تنفيذ اضرابه اليوم الثاني

أصدر نادي النيابة العامة في السودان، تعميما صحفيا مساء اليوم الأربعاء، كشف فيه عن نسب تنفيذ اضرابه لليوم الثاني، والتي بلغت في مجملها 96%.
فيما يلي تفاصيل التقرير وفق صحيفة السوداني
بلغت نسبة اضراب اعضاء النيابة العامة في اليوم الثاني للاضراب الذي دعا له نادي أعضاء النيابة العامة نسبة 96% في نجاح متصاعد للاضراب وأدي نجاح اليوم للاضراب دافع قوي وسط العدد الذي لم يضرب بالأمس
وبلغت نسبة الاضراب في كثير من الولايات نسبة 100% منها اضراب كامل لأعضاء النيابة العامة في ولايات:
جنوب دارفور100%
جنوب كردفان100%
شمال دارفور98%
شرق دارفور100%
وسط دارفور100%
غرب دارفور90%
شمال كردفان90%
غرب كردفان100%
البحر الاحمر92%
كسلا98%
القضارف90%
الجزيرة98%
نهر النيل 90%
الشمالية90%
النيل الازرق96%
سنار92%
النيل الابيض88%
الخرطوم تفاصيلها كالآتي:
قطاع الخرطوم90%
نيابة الخرطوم شمال شهدت اضراب 4 وكلاء نيابة من أصل 5 وكيل نيابة
قطاع امدرمان
نسبة الاضراب 96%
قطاع بحري وشرق النيل
نسبة الاضراب 90%
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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