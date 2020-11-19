وافق المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على إقامة مباراة سوبر وادي النيل بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام الهلال السوداني وكان وفدا من نادي الهلال وفق موقع المصري اليوم قد زار نادي الزمالك وتبادل الدروع مع رئيس النادي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا الزمالك يلاقي الهلال السوداني في سوبر وادي النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.