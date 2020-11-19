بيت الشعر يعلن تفاصيل “أيام الخرطوم الشِّعرية”

كشف مدير “بيت الشعر” الخرطوم د. الصديق عمر الصديق،في مؤتمر صحفي، عقد الاربعاء عن تفاصيل برنامج “أيام الخرطوم الشِّعرية” المزمع قيامها يومي 22 – 23 من الشهر الجاري بقاعة التعليم العالي والبحث العلمي بالخرطوم، وتُختتم في 24 نوفمبر 2020م بقاعة الخير هاشم بوزارة الثقافة والإعلام واكد الصديق، مشاركة عشرين شاعراً وشاعرة من السودان، والوطن العربي وأفريقيا، بالاضافة الى سبعة دور نشر محلية في معرض الكتاب المصاحب. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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