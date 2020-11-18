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الأربعاء 18 نوفمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
حيا الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة ضباط وأفراد القوات المسلحة في كل بقاع السودان ودورهم في صون وحماية البلاد.
جاء ذلك لدى زيارته التفقدية اليوم للقوات الخاصة بمقرها غرب أمدرمان بحضور رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس سليمان ونائب رئيس هيئة الأركان تدريب الفريق ركن عبدالله البشير وقادة الوحدات الأخرى.
وقال رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن البلاد دخلت مرحلة جديدة من مراحل البناء تحتاج إلى قوات مسلحة قوية و متطورة، مؤكداً إهتمامه وحرصه على تطوير القوات الخاصة وإعادة تأهيلها خدمةَ للوطن وجدد ثقته في قدرات وإمكانيات القوات الخاصة.
وأكد البرهان عزم القوات المسلحة على تأهيل القوات الخاصة من خلال التدريب وبناء القدرات بإعتبارها ذروة سنام القوات المسلحة.
ورحب القائد العام للقوات المسلحة بقادة أطراف العملية السلمية الموقعين على إتفاق جوبا لسلام السودان، معرباَ عن أمله في أن يكونوا جزءاً أصيلاً من القوات المسلحة في القريب العاجل وذلك حتى يتشارك الجميع في حمل هموم الوطن وحمايته.
وأضاف أننا سنعمل جميعاً مع صناع السلام من أجل بناء جيش وطني موحد يمثل كل السودانيين.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تحرك من رئيس مجلس السيادة بشأن القوات الخاصة بغرب أمدرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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