سكان حى العمارات بالخرطوم يطالبون السلطات بإغلاق كافة الجنبات و الكافيهات

طالب سكان حى العمارات بالخرطوم باغلاق كافة الجنبات و الكافيهات المنتشرة فى الحى وعددها يتجاوز ال(60)جنبة وقالوا ان الجنبات الموجودة داخل مبانى سكنية مستاجرة سببت لهم ازعاجا عاما وانها تشكل خطرا حقيقيا للأسر والاطفال

وأكدوا فى مؤتمر صحفى عقده تجمع سكان الحى بمبانى نادى السهم بالعمارات شارع (57) الاربعاء بعنوان ” العمارات منطقة حرة والجنبة تطلع برة واعتبروا الجنبات اوكارا لكل مخالفات القانون دعوا المدير التنفيذى لمحلية الخرطوم و مدير وحدة العمارات الادارية الى اعمال القانون وإغلاق كافة الجنبات الموجودة بالحى باعتبارها غير مرخص لها وغير مرحب بها من قبل الجيران الذين لم تتم استشارتهم عند التصديق من السلطات المحلية . ودعا السكان سلطات ولاية الخرطوم الى انفاذ القانون بحزم دون المراعاة لاى نفوذ او اجندة سياسية يتزرع بها و يختبي خلفها من يدير الجنبات



وقالت المحامية سعاد ان منطقة العمارات سكنية وليست استثمارية وان بها منطقتين فقط هما التجاريتان شار (15) و (41) وقالت ان النظام البائد هو من سمح للجنبات بالعمل تحت حماية نافذين فيه وهددت بان كل خيارات اللجوء للقانون مفتوحة امامهم من القانون الجنائي وحتى قانون الايجارات وقانون الاجراءات الجنائية وقوانين الحكم المحلى .



ومن جهته قال احد سكان حى العمارات لكوش نيوز ان المنازل المستغلة كجنبات مخصصة من شبكة الصرف الصحى لعشرة اشخاص و عدد مرتادى هذه المنازل يتجاوز ال(300) شحص مما يؤثر على الشبكة بجانب الممارسات التى تتم داخل الجنبات والاعتداءات اللفظية والبدنية على السكان من مرتادى الجنبات والعاملين فيها ومن جهته قال ممثل شباب الحى ان تجمع سكان العمارات سينظم وقفة احتجاجية امام مباني المحلية يشارك فيها جميع سكان الحي لطرد الجنبات واغلاقها نهائيا

واكدت المحامية رنا عبد العزيز ان الجنبات عبارة عن اوكار للمخدرات و الدعارة وتجارة البشر ودور لعرض الافلام الاباحية وقالت انها تقدمت بعدة شكاوى لكافة الجهات ذات الصلة ابان وجودها فى عضوية لجنة الحى السابقة ولكن دون جدوى .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)