شمال كردفان تتعهد بتسخير الإمكانيات من أجل التعليم

أكد الأستاذ خالد مصطفى آدم والي ولاية شمال كردفان دعم حكومة الولاية وتسخير كافة الإمكانيات من أجل التعليم وتهيئة البيئة المدرسية لضمان عام دراسي متسقر. وناشد الوالي خلال الإجتماع الموسع الذي عقده بمكتبة الاربعاء وضم المدير العام لوزارة التربية والتوجيه المدير التنفيذي لمحلية شيكان ووزارة المالية وقوى اعلان الحرية والتغيير واتحاد أصحاب العمل وغرفة النقل الولائية، في إطار الترتيبات الخاصة ببداية العام الدراسي الجديد، ناشد أولياء الأمور والقطاعات كافة بتهيئة البيئة الملائمه للتلاميذ والطلاب من أجل التحصيل الدراسي الجيد واطلع الإجتماع على الترتيبات والتجهيزات الجارية لبداية العام الدراسي الجديد بالولاية في الثاني والعشرين من الشهر الجاري .كما ناقش بصورة مفصلة توفير الخدمات الضرورية للتلاميذ والطلاب المتمثلة في المواصلات والخبز والمياه وتهيئة بيئة المدراس وتذليل كافة المعوقات التي تعترض العام الدراسي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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