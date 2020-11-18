البرهان يتفقد القوات الخاصة غرب أمدرمان

قام رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بزيارة تفقدية للقوات الخاصة بمقرها غرب أمدرمان الاربعاء وقال البرهان إن البلاد دخلت مرحلة جديدة من مراحل البناء تحتاج إلى قوات مسلحة قوية و متطورة، مؤكداً إهتمامه وحرصه على تطوير القوات الخاصة وإعادة تأهيلها خدمةَ للوطن وجدد ثقته في قدرات وإمكانيات القوات الخاصة. وأكد وفق ( سونا) عزم القوات المسلحة على تأهيل القوات الخاصة من خلال التدريب وبناء القدرات بإعتبارها ذروة سنام القوات المسلحة ورحب القائد العام للقوات المسلحة بقادة أطراف العملية السلمية الموقعين على إتفاق جوبا لسلام السودان، معرباَ عن أمله في أن يكونوا جزءاً أصيلاً من القوات المسلحة في القريب العاجل وذلك حتى يتشارك الجميع في حمل هموم الوطن وحمايته وأضاف أننا سنعمل جميعاً مع صناع السلام من أجل بناء جيش وطني موحد يمثل كل السودانيين.

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