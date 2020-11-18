إعادة (760) من مفصولي سلطة الطيران المدني

وافق رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم، إعادة (760) مفصولاً للخدمة وإلحاقهم بدرجة زملائهم الذين مازالوا بالخدمة، وتحسين معاش (279) من المفصولين وإلحاقهم بدرجات زملائهم الذين مازالوا بالخدمة.
ووافق حمدوك وفق صحيفة السوداني بناءً على توصيات لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية من يونيو 1989م وحتى ديسمبر 2019م، على ترفيع درجات (322) مفصولاً وإلحاقهم بدرجات زملائهم الذين مازالوا بالخدمة .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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