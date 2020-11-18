عاجل.. البرهان يكشف عن احتياجات السودان خلال الفترة المقبلة

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، أن بلاده دخلت مرحلة جديدة من مراحل البناء تحتاج فيها إلى قوات مسلحة قوية ومتطورة، مشددا على اهتمامه وحرصه على تطوير القوات الخاصة وإعادة تأهيلها خدمة للوطن.



جاء ذلك لدى زيارة البرهان التفقدية اليوم الأربعاء، للقوات الخاصة السودانية، بمقرها غرب مدينة أم درمان فى ولاية الخرطوم، بحضور رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغنى إدريس سليمان، ونائب رئيس هيئة الأركان للتدريب الفريق ركن عبدالله البشير، وقادة الوحدات الأخرى.

وجدد البرهان، ثقته فى قدرات وإمكانيات القوات الخاصة، وحيا ضباط وأفراد القوات المسلحة فى كل بقاع السودان ودورهم فى صون وحماية البلاد.

ورحب البرهان، بقادة أطراف العملية السلمية الموقعين على اتفاق جوبا لسلام السودان، معربا عن أمله فى أن يكونوا جزءا أصيلا من القوات المسلحة فى القريب العاجل، وذلك حتى يشارك الجميع فى حمل هموم الوطن وحمايته.

وأضاف: "سنعمل جميعا مع صناع السلام من أجل بناء جيش وطنى موحد يمثل كل السودانيين"، مؤكدا عزم القوات المسلحة على تأهيل القوات الخاصة من خلال التدريب وبناء القدرات.