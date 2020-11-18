عاجل.. فتح مخيم جديد فى ولاية القضارف لاستيعاب اللاجئين الإثيوبيين

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قالت السودان، إنه تم فتح مخيم جديد في ولاية القضارف لاستيعاب اللاجئين الإثيوبيين الجدد، وفقا لخبرعاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، قال مدير مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين فى القضارف (شرق السودان)، محمد رفيق نصري، إن إعداد اللاجئين الاثيوبيين فى مركزى الاستقبال فى المدينة (8) بمنطقة الفشقة فى ولاية القضارف، و"حمداييت" فى ولاية كسلا (شرق)، بلغ 27 ألف لاجئ.



وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن اجتماعا عقد اليوم الأربعاء فى القضارف، بين المفوضية السامية لشئون وإدارة مشاريع إسكان اللاجئين بالقضارف، مع المنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدنى بالولاية.

وناقش الاجتماع الوضع الراهن لدخول اللاجئين الأثيوبيين فى مواقع العبور الحدودية والمعسكرات ومراكز استقبال اللاجئين الإثيوبيين والأوضاع الإنسانية للاجئين على خلفية ارتفاع تدفقات اللاجئين، جراء الصراع فى إقليم "تيجراي".