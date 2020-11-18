عاجل.. ثلاثة وزراء اتحاديين بطوكر في زيارة غير مسبوقة

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الأربعاء 18 نوفمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
فى زيارة غير مسبوقة اكمل ثلاثة من الوزراء الاتحاديين وزير الحكم الاتحادى الدكتور يوسف الضو ووزير الرى الموارد المائية ياسر عباس ووزير الزراعة المكلف الدكتور عبدالقادر تركاوى ووالى البحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراى ، زيارة إلى مشروع دلتا طوكر الزراعى بهدف التعرف على الأحوال فى الدلتا بعد الفيضان الاستثنائي الذي حدث هذا العام.
وبعد زيارة خور بركة فى منطقة كبرى شدن و زيارة الأراضى المزروعة فى غرب الدلتا تمت مخاطبة المزارعين فى مدينة طوكر ووقف الوزراء الاتحاديين علي الإمكانيات الكبيرة غير المستغلة حاليا فى دلتا طوكر حيث يمكن زيادة المساحة المزروعة إلى ٢٠٠ ألف فدان علما بأن متوسط المساحات المزروعة حاليا لا يتعدى ٦٠ ألف فدان.
و يتطلب ذلك تضافر جهود الحكومة الاتحادية مع حكومة الولاية وإدارة المشروع و المزارعين وفق مهام و مسؤوليات محددة وتوفير الموارد الضرورية لهذا التوسع المنشود الذي يمكن أن ينعش الاقتصاد المحلي ويضيف الكثير للاقتصاد الوطني.
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