مصدر: احتراق (18) سيارة بجراج المجلس السيادي

كشف مصدر شرطي عن احتراق 18 سيارة من جملة 98 سيارة اليوم الأربعاء إثر الحريق الذي شَبّ في جراج السيارات التابع لمجلس السيادة الانتقالي.

وقال المصدر وفق صحيفة السوداني إن إخماد الحريق احتاج لثماني سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإمداد وسيارات التدخل السريع، مبيناً أن أسبابه حتى الآن مجهولة.

وكان مجلس السيادة، قد أعلن احتواء هيئة الدفاع المدني لحريق شَبّ في أحد جراجات سيارات الرئاسة منتصف النهار دون حدوث خسائر في الأرواح، وأشار البيان الصادر عن الأمانة العامـة للمجلس عن توالي التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)