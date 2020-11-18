تشكيل لجنة لتنفيذ برتوكول العودة الآمنة بوزارة الثقافة والإعلام

أصدر وكيل اول وزارة الثقافة والإعلام الأستاذ رشيد سعيد الاربعاء قراراً بتشكيل لجنة للتصدي لجائحة كورونا في ظل الموجة الثانية لها، خاصة بالوزارة والهيئات التابعة لها، في إطار تنفيذ برتوكول العودة الآمنة لوزارة الصحة والمتعلق بالمؤسسات العامة والخاصة.
وحدد القرار وفق ( سونا) مهام واختصاصات للجنة في إطار الحفاظ على سلامة العاملين ومتابعة الاشتراطات الصحية داخل الوزارة والهيئات التابعة لها، من خلال الاهتمام ببيئة العمل، وتوفير أدوات التصدي للجائحة كالبوسترات للتوعية والمعقمات لمنع انتشار المرض، على أن تحقق اللجنة التباعد الاجتماعي والتزام العاملين بلبس الكمامة خلال الدوام، ومتابعة حالات المرضى بكورونا المستجد بالتنسيق مع وزارة الصحة، إضافة إلى تعقيم المكاتب.
تجدر الإشارة إلى أن هناك موجهات إجراءات احترازية صدرت من وزارة الصحة الاتحادية، بعد مراجعة برتوكول العودة الآمنة للمؤسسات، بتكوين لجنة لجائحة كورونا خاصة بكل وزارة أو مؤسسة حكومية تشرف على تنفيذ مخرجات البرتوكول المعني داخلها ويشرف عليها وكيل الوزارة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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