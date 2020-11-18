حريق في جراج سيارات يتبع لمجلس السيادة

نشب حريق محدود الأربعاء في جراج سيارات غرب الفلل الرئاسية يتبع للأمانة العامة لمجلس السيادة الانتقالي. وقال مجلس السيادة في بيان له، إن قوات الدفاع المدني تمكّنت من احتواء الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة عدم وجود خسائر في الأرواح، مشيراً إلى التحقيق لمعرفة أسباب الحريق. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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