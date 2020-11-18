عاجل.. عضو بمجلس السيادة يؤكد ضرورة العمل على إنجاح عملية السلام

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، ضرورة العمل على إنجاح عملية السلام وإكمالها كواحدة من أهم تحديات المرحلة الانتقالية.



وذكر مجلس السيادة السوداني، أن تاور التقى اليوم الاربعاء مع مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان بمقر إقامته بالخرطوم، حيث بحث اللقاء الأوضاع الراهنة في السودان والدور المطلوب من الحكومة الانتقالية للاضطلاع به في المرحلة المقبلة.

وقال دكتور صديق تاور، في تصريح صحفي، إن اللقاء كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول أداء الحكومة وماصاحبه من نجاحات وإخفاقات وكيفية الاستفادة من التجربة بما يعزز ويحسن الأداء الحكومي لمصلحة السودان لاسيما في تطوير الأداء الاقتصادي.

وأضاف: "وجدنا تفهما وتجانسا في الرؤى حول تشخيص المشكلات، وكيفية معالجتها وسنعمل كفريق واحد منسجم بما يحقق مصلحة الشعب السوداني".

من جانبه، قال مني أركو مناوي رئيس حركة "جيش تحرير السودان"، إن اللقاء تناول العديد من القضايا التي تصب في مصلحة المواطن و كيفية تنفيذ اتفاق السلام وإكماله، مطالبا بضرورة الإسراع في التفاوض مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق للحاق بركب مسيرة السلام.

وأشار إلى أهمية التواصل مع مكونات المجتمع النشطة من شباب وطلاب ومرأة بهدف تحسين معاش المواطنيين وتحقيق الأمن والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية.

وأضاف أن اللقاء بحث كيفية تحقيق الانسجام التام بين رغبات الشعب وما تقوم به الحكومة من برامج وخطط.