نائب رئيس الأركان: لا نرسل رسائل لأحد ونهدف لتطوير قُدراتنا والتعاون مع مصر أولوية

قال الفريق ركن عبد الله البشير أحمد الصادق، نائب رئيس هئية الأركان المشتركة، إنّ تعاون الجيش السوداني ونظيره المصري في عدة مجالات منذ قديم الزمان، مؤكداً أن التعاون نال ثقة الجيشين، متطلعاً الى مزيد من التعاون وتطوير هذه العلاقة. وأكّد أنّ تدريبات نسور النيل ليست لها أية رسائل.

واعتبر نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة في حديثه لمصادر، أن مشاركة القوة الجوية للجيش المصري في التمرين الجوي المشترك (نسور النيل 1)، تُعد أول مناورة للجيشين.

وقال إن السياسة التدريبية للقوات المسلحة السودانية ترتكز على الاستراتيجية العسكرية، بالإضافة إلى البروتوكولات ومذكرات التفاهم، منوهاً إلى أنّ كل قوة عسكرية تعمل في نهاية العام للانتهاء من تدريبها كمثال قوة الدفاع البحرية والجوية، والختام يكون مشتركاً وهذا المشروع يعد مختلطاً بين دولتين، موضحاً أن زيارة رئيس الأركان المصري للسودان مؤخراً ومطالبته بمشاركة القوة الجوية المصرية في التمارين، منوهاً إلى أنّ هذا التوقيت جاء فى نهاية العام، قائلاً: “سبق للقوة الجوية أن شاركت في تمارين القوات الجوية السعودية ومع الجانب المصري”، مُشيراً إلى أن المشاركة موجودة، إلا أنّها لم يتم تسليط الإعلام عليها بصور تلفت الانتباه.

وأكّد الفريق ركن عبدالله أنّ تدريبات نسور النيل ليست لها أية رسائل، إنما هذا التدريب يتم في الوقت الذي خصصت له استراتيجية التدريب للقوات المسلحة، وكشف عن ترتيبات لتدريب مشترك لكل القوات المسلحة السودانية متكاملة، مؤكداً بحسب صحيفة السوداني، أن التدريب المشترك سوف يبدأ يوم 19-11-2020م ويستمر إلى يوم 13-12-2020 بمشاركة القوة البرية والجوية والدفاع الجوي، منوهاً إلى أنّ التدريب مستمر ولن يتوقّف.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)