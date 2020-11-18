مصدر: المالية وراء إخفاقات البنك الزراعي

كشف مصدر حكومي رفيع، فضل حجب اسمه عن أن وزارة المالية لم تسلم البنك الزراعي استحقاقه الذي دفعه لشراء القمح بالسعر التركيزي بتوجيه منها.

واستبعد المصدر إقالة مدير عام البنك الزراعي، وقال: “صحيح أن البنك عجز في توفير المدخلات الزراعية في الوقت المناسب للعروتين الصيفية والشتوية ولكن السبب الرئيسي في ذلك هو عدم إيفاء وزارة المالية بدفع المستحقات المالية”، محملا وزارة المالية مسؤولية تعثر العروة الشتوية.

ورجح ذات المصدر بحسب صحيفة السوداني، أن يكون العجز في الايفاء بالتزامات الموسم الشتوي وراء المطالبات بإقالة مدير البنك، مؤكداً التزام البنك الزراعي بتوفير كافة المدخلات المطلوبة لكل موسم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)