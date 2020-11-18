تجار وخبراء :الحكومة سبب انفلات الأسعار بالأسواق

حمل عدد من تجار السلع الاستهلاكية بالخرطوم وخبراء اقتصاد انفلات أسعار السلع لتأرجح سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم والسياسات الاقتصادية الخاطئة.

وقال رئيس تجار الجملة بام درمان فتح الله حبيب الله لمصادر، إن جشع بعض التجار وسعيهم للربح السريع تسبب في انفلات كبير في الاسعار بالاضافة لسعر الصرف وتدني العملة المحلية.

وقال الخبير الاقتصادي محمد الناير إن انفلات الاسعار له عدة اسباب ومن ضمنها سياسة التحرير الاقتصادي والتي تسببت في الفوضى في الأسواق وسيادة ظاهرة السمسرة ما اثر على المستهلك والمنتج إضافة الى سياسات الحكومة الاقتصادية والتي قادت لمشاكل كبرى قفزت بالتضخم لمعدلات قياسية آخرها تحرير المحروقات ما اثر على ارتفاع وسائل النقل ، وزيادة العجز في الموازنة وشدد على ضرورة اتباع الحكومة لسياسات رشيدة لحماية المستهلك تخفيفا للاعباء على المواطن .

وأوضح رئيس تجار القطاعي ببحري احمد النو أن انفلات الاسعار تم بسبب عوامل فرضها عدم السيطرة على سعر الصرف والاسواق ، مشيرا الى ان التاجر لا يمكن ان يبيع بالخسارة في ظل تارجح العملات الحرة .

اشار د.عبد الله الرمادي الى ان ارتفاع الاسعار بهذه الوتيرة المتسارعة قفز بمعدلات التضخم وعجز القائمون على الأمر بالحكومة من تلافيه وتركيزهم أكثر على تطبيق توجيهات صندوق النقد الدولي وسياساته الفاشلة، لافتا بحسب صحيفة السوداني، لعدم مقدرة المواطن مواجهة الاعباء المعيشية القاسية وآثار تحرير الوقود ، مشيرا لتوقف الحياة الاقتصادية بسبب إعادة الصادر السوداني وهرب حصائل صادر الذهب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)