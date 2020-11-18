أصحاب مخابز : تخصيص مخابز للمدارس صعب بسبب الدقيق والغاز

انتقد عدد من أصحاب المخابز قرار ولاية الخرطوم بتخصيص مخابز للمدارس في ظل ارتفاع تكلفة صناعة الخبز وشح الدقيق المدعوم وارتفاع أسعار الغاز .

وقال صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل لمصادر: إن مشكلة الخبز الرئيسة تكمن في شح الدقيق والغاز وارتفاع تكلفة الإنتاج ، ومن الصعوبة تخصيص مخابز بعينها لتغطية احتياجات المدارس ٫ موضحاً بأن هنالك خسائر كبيرة تتعرض لها المخابز مبيناً أن السعر الحالي للخبز ( 2) جنيه وهو لايغطي تكلفة صاحب المخبز، وقال يمكن لحكومة الولاية أن تخصص المخابز المصرية التي تم منحها للسودان أو مخابز الأسواق.

وأضاف صاحب مخبز العزيزية بشرق النيل دفع الله محمد بأن هنالك تخبطاً في تصريحات المسؤولين حول الوضع الاقتصادي الحالي والمشاكل التي تعاني منها المخابز.

وقال إن المواد الأساسية التي يصنع منها الخبز في أزمة مستمرة فكيف يتم تخصيص للمدارس وهنالك 85%من المخابز مغلقة بسبب الدقيق وازمة الغاز٫ مشيرا الى ان تخصيص مخابز للمدارس لن يحل أزمة الخبز الراهنة إلا بتوفير الدقيق واستقرار أسعار السوق ٫ وأوضح بحسب صحيفة السوداني، بان المخابز التي تعمل حالياً تعمل بالخسارة و المواطن هو من يتحمل كافة الأعباء.

و أشار صاحب مخبز بالحاج يوسف آدم الدومة إلى أن تخصيص مخابز للمدارس لن يحل مشكلة الخبز إلا بوفرة الدقيق والمدارس لها اولوية ولا بد من تحديد مخبز لتوزيع خبز لعدد من المدارس رغم صعوبة تنفيذ ذلك بسبب المشاكل المعلومة ٫ مشيرا الى ان هنالك (6) مخابز بالقرب منه بالمنطقة متوقفة عن العمل بسبب الغاز والدقيق .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)