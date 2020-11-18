ارتفاع جديد بأسعار الزيوت بالسوق المحلي

كشف تاجر بالسوق المحلي عن ارتفاعات جديدة في أسعار زيوت الطعام. حيث أكد بحسب صحيفة الوطن، ارتفاع سعر زيت الفول إلى ( ٨٠٠٠) جنيه وارتفاع زيت عباد الشمس إلى (٦٠٠٠) جنيه، وارتفاع زيت بذره القطن إلى ( ٥٥٠٠) جنيه، وزنة واحد لتر ارتفع سعر الكرتونة ( 4800) جنيه وارتفاع سعر ٤ لتر ونصف إلى ( ٥٢٠٠) جنيهاً. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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