(التربية) تخفض أيام الدراسة لمرحلتي الأساس والثانوي

تَعتزم وزارة التربية والتعليم، خَفض أيام الدراسة الأسبوعية، وذلك لتأمين العام الدراسي الذي ينطلق الأحد المُقبل بعد فترة توقُّف جرّاء تبعات (كوفيد – 19) والاضطرابات السياسية.

وكشف مدير مكتب الوزير عمر بابكر في تصريح أمس بحسب صحيفة الصيحة، أنه تمّ الدفع بخطة تتضمّن احترازات صحية للوقاية من (كورونا)، تشمل تقسيم أيام الدراسة الأسبوعية بين الفصول، ونوه إلى أن الخطة لا تزال في طور الإجازة.

وكشف عمر عن استثناء الصف الثامن من هذا الإجراء، وأوضح أنّ إجراءات الوزارة تشمل توفير الكمّامات لطلاب جميع الصفوف بمرحلتي الأساس والثانوي عبر مخاطبة عددٍ من الجهات، وأكد عدم وجود أيِّ اتجاه لتأجيل العام الدراسي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)