تَعتزم وزارة التربية والتعليم، خَفض أيام الدراسة الأسبوعية، وذلك لتأمين العام الدراسي الذي ينطلق الأحد المُقبل بعد فترة توقُّف جرّاء تبعات (كوفيد – 19) والاضطرابات السياسية.
وكشف مدير مكتب الوزير عمر بابكر في تصريح أمس بحسب صحيفة الصيحة، أنه تمّ الدفع بخطة تتضمّن احترازات صحية للوقاية من (كورونا)، تشمل تقسيم أيام الدراسة الأسبوعية بين الفصول، ونوه إلى أن الخطة لا تزال في طور الإجازة.
وكشف عمر عن استثناء الصف الثامن من هذا الإجراء، وأوضح أنّ إجراءات الوزارة تشمل توفير الكمّامات لطلاب جميع الصفوف بمرحلتي الأساس والثانوي عبر مخاطبة عددٍ من الجهات، وأكد عدم وجود أيِّ اتجاه لتأجيل العام الدراسي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (التربية) تخفض أيام الدراسة لمرحلتي الأساس والثانوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.