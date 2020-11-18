- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأربعاء 18 نوفمبر 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
ثمن المندوب الدائم للامم المتحدة للاجئين بالسودان أكزل ايشو الجهود الكبيرة والمقدرة التي قادتها حكومة القضارف تجاه استقبال وايواء اللاجئين الاثيوبيين جراء النزاعات المسلحة في اقليم التقراي ؛ بتخصيص معسكرات دائمة لاقامة اللاجئين الاثيوبيين بمعسكر ام راكوب والطنيدبة.
ودعا أكزل خلال اجتماع مع مشترك مع حكومة الولاية وعدد من منظمات الامم المتحدة ومناديب عدد من المنظمات العاملة في مجال اللاجئين ؛ دعا الى إحكام التنسيق مع حكومة القضارف وتحديد مزيد من المواقع لايواء اللاجئين بما يحفظ لهم الامن.
وقال إن السودان يحتاج الى مزيد من الدعم لمقابلة تدفقات اللاجئين بعد وصول 30 الف لاجئ الى الآن ؛ مؤكدا استعداد المنظمات لارسال الدعم للاجئين استجابة للاوضاع الانسانية بمعسكرات اللجوء.
فيما أشار والي القضارف الى جملة من التدخلات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية دخول اللاجئين ؛ وقال ان تزايد أعداد اللاجئين فاق امكانية الولاية ؛الامر الذي يستدعي تحركا عاجلا من المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية بضرورة التدخل العاجل ؛مؤكدا التزام الحكومة بالتعاون التام مع المنظمات تجاه اغاثة اللاجئين وايوائهم وتقديم الرعاية الصحية والغذاء لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مندوب الأمم المتحدة يثمن جهود حكومة القضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.