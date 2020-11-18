عاجل.. مندوب الأمم المتحدة يثمن جهود حكومة القضارف

الأربعاء 18 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

ثمن المندوب الدائم للامم المتحدة للاجئين بالسودان أكزل ايشو الجهود الكبيرة والمقدرة التي قادتها حكومة القضارف تجاه استقبال وايواء اللاجئين الاثيوبيين جراء النزاعات المسلحة في اقليم التقراي ؛ بتخصيص معسكرات دائمة لاقامة اللاجئين الاثيوبيين بمعسكر ام راكوب والطنيدبة.



ودعا أكزل خلال اجتماع مع مشترك مع حكومة الولاية وعدد من منظمات الامم المتحدة ومناديب عدد من المنظمات العاملة في مجال اللاجئين ؛ دعا الى إحكام التنسيق مع حكومة القضارف وتحديد مزيد من المواقع لايواء اللاجئين بما يحفظ لهم الامن.

وقال إن السودان يحتاج الى مزيد من الدعم لمقابلة تدفقات اللاجئين بعد وصول 30 الف لاجئ الى الآن ؛ مؤكدا استعداد المنظمات لارسال الدعم للاجئين استجابة للاوضاع الانسانية بمعسكرات اللجوء.

فيما أشار والي القضارف الى جملة من التدخلات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية دخول اللاجئين ؛ وقال ان تزايد أعداد اللاجئين فاق امكانية الولاية ؛الامر الذي يستدعي تحركا عاجلا من المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية بضرورة التدخل العاجل ؛مؤكدا التزام الحكومة بالتعاون التام مع المنظمات تجاه اغاثة اللاجئين وايوائهم وتقديم الرعاية الصحية والغذاء لهم.