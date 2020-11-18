عقب سحب الدكتوراة الفخرية منه.. الجاز يصرح لمصادر

أبدى الدكتور عوض الجاز القيادي البارز بالنظام السابق إستغرابه واندهاشه من قرار مجلس أساتذة جامعة الخرطوم الذي قضى سحب الدكتوراة الفخرية التي تم منحت له في العام 2000 وافاد بأنه خريج جامعة الخرطوم في العام 1973م وحاصل على درجة دكتوراة من جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية وتم منحي العديد من الدكتوراة الفخرية داخل السودان وخارجة وأضاف في تعليقه للوطن انه كان من الأفضل أن يناقش مجلس الجامعة قضية ذات أولوية كمستقبل الجامعة والطلاب وهيئة التدريس وليس الانصراف لقضايا تقدح في مهنية الجامعة.

الجدير بالذكر ان أسرة دكتور عوض الجاز أصدرت بياناً عقب سحب الدكتوراة بحسب صحيفة الوطن، وعددت فيه نجاحات الجاز وشهاداته المتعددة وأضافت الأسرة بأن لقب دكتور يجب أن يضاف قبل إسمه لأنه لقب أكاديمي وليس فخرياً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)