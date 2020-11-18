تحالف 55 جهة حول مبادرة التسامح المجتمعي

وجّه عضو المجلس السيادي، حسن شيخ إدريس، بتحويل مبادرة التسامُح المُجتمعي إلى خُطة عمل، تكون لها آليات وبرامج، مشدداً على ضرورة إرساء دعائم السلام الشامل بالبلاد.

وقال لدى مُخاطبته، الاحتفال باليوم العالمي للتسامُح، الذي نظّمته مبادرة التسامُح المُجتمعي بقاعة الصداقة أمس الأول (الاثنين)، إن المخرج من (شُيُوع قيم الظلم والعدوان والهيمنة وعدم الاعتراف بالآخر) التي سادت في عهود الشمولية هو (التنمية الثقافية) بمعناها الواسع والشامل التي تنعكس على واقع الأمة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، داعياً لمراجعة منظومة القيم والمعايير ، الناظمة لحركة الثقافة وإعادة ضبطها أو صياغتها على ضوء الواقع المُعاصر وطبيعة التغييرات المتسارعة في المجتمع.

وحذّر ممثل تيار المصالحة الوطني، لؤي عبد المنعم، من قيام (ثورة جياع) بالسودان، مما يؤدي إلى انفجار الأوضاع والتدخل الأممي، داعيا الموقعين على اتفاق السلام لضرورة الإسهام في حل المشكلات التي تُواجه السودان.

واشار الأمين العام للمُبادرة د. محمد المصباح عبد العاطي ، الى أنّ المُبادرة وجدت التفافاً من (34) كياناً و(17) جهة مجتمعية و(4) تحالفات سياسية. مشددا بحسب صحيفة السوداني، على إحاطة رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالمبادرة، وأنه تفاعل معها، معلنا عن اتصال تم بمركزية الحزب الشيوعي السُّوداني بشأن المُبادرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)