حزب الأمة القومي يقرر المشاركة في الحكومة الانتقالية

قالت نائب الأمين العام لحزب الأمة القومي، حليمة البشير إن المكتب السياسي للحزب قد قرر المشاركة في ما تبقى من الفترة الانتقالية، وأكدت أن المشاركة ستكون في كافة مستويات الحكم ونظمه.

وأفادت حليمة في تصريح بحسب صحيفة المواكب، أن هذه المشاركة تندرج تحت رؤية قدمها حزب الأمة لمجلس الوزراء في ما يعرف بحوكمة الفترة الانتقالية، وتتطلب الحوكمة قوانين ولوائح ودساتير تنظم عملية الحكم وفقاً لرؤية حزب الأمة، كما تحتوي على معايير الاختيار للمناصب.

وفي ذات السياق، أكدت البشير مطالبتهم بحقائب وزارية تتناسب والثقل الجماهيري لحزبها – على حد تعبيرها – كما أكدت مطالبتهم في اجتماع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بـ(65) مقعداً في المجلس التشريعي القادم، وعن أنباء فك نشاط الحزب بالحرية والتغيير، أكدت تجميدهم لنشاطهم ولكن هناك لجنة تنسيقية مكونة من قبل الحرية والتغيير تتشاور مع الحزب في المسائل المهمة والعاجلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)