“سيتي بانك”: الدولار قد يهبط إلى (20%) في 2021

رجح “سيتي بنك” إمكانية أن يبدأ الدولار في الانخفاض بما يصل إلى 20% في عام 2021، في حال تم توزيع لقاحات كورونا على نطاق واسع؛ والمساعدة في إحياء التجارة العالمية والنمو الاقتصادي.
وذكر تقرير كتبه استراتيجيي في البنك الأمريكي بحسب صحيفة اليوم التالي، أن “توزيع اللقاحات سيحدد جميع مؤشرات السوق، مما يسمح للدولار باتباع مسار مشابه للمسار الذي مر به من أوائل إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما بدأت العملة في التراجع لعدة سنوات”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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