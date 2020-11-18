السفير الأثيوبي: القاهرة ربما تريد إرسال رسالة بمناوراتها مع الخرطوم

قال السفير الأثيوبي بالخرطوم بيليتال ايمرو ، إن بلاده لا تتخوف من المناورات المشتركة بين الجيشين السوداني ونظيره المصري داخل الأراضي السودانية وقال لمصادر أمس، إن السودان دولة ذات سيادة ولها كامل الحق فيما تقوم به ولا يستوجب عليها استشارة اي دولة لإجراء مثل تلك المناورات العسكرية مع مصر أو أي دولة أخري ، وشدد ايمرو على أنهم علي ثقة كاملة لا يخشون أو يتوقعون حدوث أمر “سئ” من قبل الخرطوم ، واضاف : “ممكن الطرف الأخر ، هناك رسالة او نوايا طبعاً يريد أن يرسلها لنا او للآخرين ” .

وقال بحسب صحيفة السوداني: ” الحدث نفسه لا يستدعي النظر اليه بعين الريبة او الشك واعطاءه أي قيمة ، لاننا علي قناعة تامة بأنه لن يأتي الينا اي شر من قبل الحكومة السودانية “.

وتجري قوات خاصة جوية مصرية وسودانية ، أول مناورات قتالية مشتركة بين الجانبين منذ الإطاحة بالمخلوع البشير العام الماضي .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)