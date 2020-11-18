(الثورية) تؤكد استعدادها لإعلان المرشحين في الحكومة الانتقالية

أعلن رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، استعدادهم لإعلان المرشحين لتولي المناصب الحكومية، نافياً وجود أي خلافات حول المناصب، وقال إدريس في مؤتمر صحفي عُقد بوكالة السودان للأنباء، بمعية قيادات التنظيم، أمس الثلاثاء بحسب صحيفة المواكب: “لا توجد خلافات في أطراف الجبهة الثورية حول السلطة، والمشاورات جارية وهي تمضي بصورة جيدة، وسنعلن المرشحين في أي وقت”.

وأشار إلى أن المشاورات بدأت لتشكيل مجلس شركاء الحكم الانتقالي، مبدياً العزم على إجراء اصلاحات في إئتلاف الحرية والتغيير، وأوضح أن ذلك “سيقود لاتفاق سياسي وهو الذي يضمن تنفيذ اتفاق السلام”.

وشدد الهادي على ضرورة اتفاق السودانيين على قيادة سياسية برؤية محددة، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يتم في مجلس شركاء الحكم، متوقعاً أن يقود المجلس البلاد إلى “اتجاه صحيح وتنفيذ اتفاق السلام ومعالجة الوضع الاقتصادي وإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)