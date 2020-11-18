بعد صدور حكم للغاني مايكل.. سوداكال يصدر بياناً ويتهم الإدارة التنفيذية السابقة بالنادي بحجب مخاطبات الفيفا

أصدر آدم سودكال؛ رئيس مجلس إدارة نادي المريخ الذي انتهت فترة ولايته بيانًا أمس, بعد أن تلقى المحترف السابق بالنادي الغاني مايكل حكمًا لمصلحته بتسديد مستحقات واجبه السداد، وجاء في البيان:

جاء في نص البيان بحسب صحيفة اليوم التالي: في بادئ الأمر نؤكد حرصنا الكبير على حقوق نادي المريخ والعمل على المحافظة التامة على كياننا العظيم من أي مساس به، ولقد تابع جميع المهتمين بالشأن الرياضي والمريخي على وجه الخصوص؛ صدور عدة أحكام ضد النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لعدة لاعبين أبرزهم دونو كوكو والبرازيلي ماركوس والغاني مايكل كبورفي، وعليه أوجه بتشكيل لجنة قانونية مختصة في القوانين الرياضية الدولية لمراجعة كافة القضايا المتعلقة بالنادي؛ سيما أننا ومن خلال خطابات الفيفا التي وردت إلينا اتضح لنا حجم القصور الكبير والمريع الذي ظلت تمارسه إدارة النادي التنفيذية السابقة، والتي وضح أنها لم تقم بالرد على أغلب الشكاوى المقدمة ضد النادي ومن بينها شكوى اللاعب الغاني مايكل الذي تقدم بشكواه ضد النادي في 5/11/2019 وبالرغم من إجراء مخالصة مالية معه قبيل إنهاء تعاقده، إلا أن اللاعب نال حكمًا لصالحه من قبل “الفيفا” بسبب عدم الرد على مخاطبات الفيفا التي وردت للنادي من خلال الإدارة التنفيذية السابقة، وعليه سنعمل على مراجعة كافة المخاطبات والشكاوى، وسيعمل النادي على حلها بصورة عاجلة تجنب النادي أي عقوبات محتملة، ونؤكد لجماهيرنا أننا حريصون على حقوق النادي والمحافظة عليها بالطرق القانونية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)