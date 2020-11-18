مصادر تكشف مبالغ باهظة أنفقها النظام البائد في تشييد الطرق

كشفت مصادر عن انفاق مليارات ضخمة تم توريدها من مدير الإدارة العامة للأسواق المالية – بنك السودان المركزي – لصالح تمويل عدد من المشاريع منها تأهيل طريق (بارا – أم درمان) بقيمة (199.927.813) جنيه، وأيضاً تم تمويل طريق (كوستي – قلي) النيل الأبيض بمبلغ (105.640.67) جنيه.

وتوجهت خطابات الضمان بحسب صحيفة المواكب، إلى بنك أم درمان الوطني ممهورة بتوقيع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، فتحية عثمان بادي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)