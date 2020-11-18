المريخ يتعاقد مع الفرنسي غوميز خلفًا لخشارم

أكمل المريخ تعاقده مع الفرنسي ديديه غوميز؛ خلفاً لمدربه التونسي جمال خشارم، ويتوقع أن يصل الفرنسي في الساعات القليلة القادمة ليضع اللمسات النهائية للاتفاق معه، ومن ثم يقود إعداد الفريق الذي يشرف عليه الضو قدم الخير.
وكان التونسي جمال خشارم المدير الفني السابق للمريخ قد رفض العودة مجدداً لتدريب الفريق، وأكد بحسب صحيفة اليوم التالي، أنه عانى بشدة، وشدد على أنه لن يعود في وجود مجلس إدارة سودكال.
وعلى الجانب الآخر تولى غوميز مهمة تدريب الإسماعيلي المصري والقطن الكاميروني.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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