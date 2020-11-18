التفاصيل الكاملة للتغيرات في أجهزة الدولة واستبدال عضوين بالسيادي

قالت مصادر مطلعة إن هناك اتجاهاً لاستبدال عضوين من أعضاء مجلس السيادة الانتقالي من المدنيين، وقال مصدر بالمجلس المركزي لـ”قوى الحرية والتغيير” إنه وفق التعديلات الأخيرة في الوثيقة الدستورية يمكن لقوى الحرية إجراء تعديل في عضوية المدنيين بمجلس السيادة، وأوضح أنه لم يتم بعد إقرار وإجازة إجراء التعديلات.
ووفقاً للمصدر كونت قوى الحرية والتغيير لجنة لبحث الوزارات التي ستذهب للجبهة الثورية، بجانب طريقة استبدال مدنيي مجلس السيادة.
وقال المصدر إن قوى الحرية والتغيير طلبت إجراء تغيير، ومن المتوقع ترشيح خالد عمر يوسف “سلك” كعضو لمجلس السيادة.
وحول الوزارات التي ستكون من نصيب الجبهة الثورية طبقاً للمصدر فهي الخارجية، السلام، التجارة، النفط.
من جانبه، قال عضو بالمجلس المركزي بحسب صحيفة المواكب، إن النقاش لا زال مستمراً وهناك مقترح بزيادة عدد الوزارات إلى (26) وزارة، وأضاف: هذا مقترح مبدئي لم تتم إجازته بشكل نهائي.
وفي وقت سابق قالت مصادر بـ”قوى الحرية والتغيير” إن هناك اتجاهاً لاستحداث وزارات جديدة وإجراء هيكلة وتفكيك ثلاث وزارات على الأقل، التجارة والصناعة، الطاقة والتعدين، التنمية الاجتماعية والعمل، واستحداث وزارة جديدة هي وزارة السلام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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