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عادت الإعلامية السودانية الصاعدة هبة الجندي لإشعال السوشيال ميديا مجدداً وذلك بعد ظهورها بملابس قصيرة أثارت جدلاً اسفيرياً واسعاً, وذلك خلال عرض أزياء بالخرطوم.
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد داومت الإعلامية الصاعدة على الظهور بملابس قصيرة, حيث ظهرت قبل فترة ليست بالطويلة وهي تكشف عن ساقيها خلال جلسة تصوير خاصة, وعرضت الجندي نفسها للهجوم بعد نشرها للصورة.
لكن نجمة السوشيال ميديا عادت مجدداً لنشر صور عرض الأزياء والتي ظهرت من خلالها وهي ترتدي ملابس قصيرة كشفت عن “ساقيها” أيضاً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. الإعلامية هبة الجندي تواصل إرتداء الأزياء القصيرة وتكشف عن “ساقيها” مجدداً خلال عرض أزياء وتشعل السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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