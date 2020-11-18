  أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020م    

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السودانيٰ:

اتصالات مكثفة بين حمدوك وآبي أحمد لحل الأزمة الإثيوبية

جبريل إبراهيم: ليس المطلوب (جهاز واحد) للتفكيك يكون هو الخصم والحكم معاً

مدير جامعة أم درمان الإسلامية يستقيل بسبب (الفلول)

(الشيوعي) ينفي اجتماعه مع مجلس الصحوة الثوري

وزيرة المالية تنفي تقديم استقالتها

نادي النيابة العامة: دخول (497) وكيل نيابة من أصل (568) في إضراب عن العمل في يومه الأول

صحيفة صوت الأمة:

حمدوك يبحث مع الأمة القومي الوضع السياسي الراهن

التربية: مقترح لتقليل أيام الدراسة ولا تأجيل لبداية العام

السودان ينعش امال التأهل لأمم أفريقيا بالفوز على غانا

الأمة القومي: صحة الامام الصادق مستقرة

صحيفة الوطن:

في تصريح خاص (للوطن) .. عوض الجاز يعلق على سحب الدكتوراة الفخرية

عقار : لن أتولى أي منصب تنفيذي ولم نأت لغزو الخرطوم

المالية تنفي استقالة الوزيرة .. واتجاه لاستبدال عضوين بالسيادي

جبريل إبراهيم :صفحة الحرب انطوت

صحيفة أخبار اليوم:

عقار: لم ندخل الخرطوم «غزاة» وعصر الإنقلابات إنتهى الى غير رجعة

إرتفاع معدلات الإصابة بكورونا والصحة تعلن عن «56» حالة وفاة منذ بداية الموجة الثانية

في العيد الوطني الخمسين لسلطنة عمان.. الاستاذ عاصم البلال الطيب ينفرد بحوار صحفي مع السفير علي بن سليمان الدرمكي سفير السلطنة بالسودان

السفارة المصرية تنفي تورط موظف بالقنصلية في تزوير تأشيرات

التربية تلزم الولايات بمجانية تعليم مرحلة الأساس وتعلن عن منحة مدرسية بمعدل 2 دولار لكل طالب

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)