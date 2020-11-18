عيادات مسائية بمستشفى الخرطوم للعيون

أعلنت ادارة مستشفى الخرطوم التعليمي للعيون عن بداية العمل بالعيادات المسائية بالمستشفى في غضون الايام المقبلة وقالت مدير عام المستشفى د. سمية علي دبورة وفق (سونا) إن الهدف من تشغيل العيادات المسائية تخفيف الضغط بالمستشفى خلال الفترة الصباحية . ولفتت الى ان العيادات المسائية ستعمل بوجود اختصاصيين مما يسهم في وجود الاختصاصيين لفترة طويلة بالمستشفى خلال اليوم برسوم رمزية، اضافة إلى عمل كافة الاقسام والصيدلية مع وجود قسم الشبكية موضحة ان المستشفى حدث به تطور كبير مما اسهم في زيادة التردد. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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