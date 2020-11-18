(الجنقو مسامير الأرض) تفوز بجائزة الادب العربي في فرنسا

فازت رواية (الجنقو مسامير الأرض) للكاتب السوداني عبد العزيز بركة ساكن في ترجمتها الى الفرنسية في نسختها الثامنة بجائزة الادب العربي في فرنسا وهي جائزة ادبية مرموقة أسسها معهد العالم العربي بباريس بالإشتراك مع مؤسسة جان – لوك لاقاردير في العام 2013م ويتم منحها حصريا للاعمال الادبية لكتاب من الدول العربية على ان تكون هذه الاعمال مكتوبة باللغة الفرنسية أو مترجمة اليها .

وبعث وزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح وفق( سونا) ببرقية تهنئة للاستاذ عبد العزيز بركة ساكن بالفوز بهذه الجائزة واشاد بالمستوى الرفيع لترجمة الرواية التي انجزها بروفيسور إكزافيه لوفان بحسب شهادة الخبراء والتي اتاحت لجمهور واسع في الدول الناطقة بالفرنسية الاطلاع على هذه الرواية والانفتاح على الادب السوداني المعاصر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)