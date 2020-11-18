جبريل إبراهيم: ليس المطلوب (جهاز واحد) للتفكيك يكون هو الخصم والحكم معاً

أوضح الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية أن السودان يحتاج بالفعل لتفكيك النظام السابق دون العمل على تمكين حزب أخر مع إسترداد كافة الاموال السودانية المنهوبة بواسطة النظام البائد.

وقال سيادته في منبر وكالة السودان للانباء مساء الثلاثاء ليس المطلوب جهاز واحد لتفكيك النظام وإسترداد الاموال يكون هو الخصم والحكم معاً بل مطلوب أجهزة توفر المعلومات وقضاء وطني غير متحيز أو متحزب يقوم بإصدار الاحكام.

واكد جبريل وفق صحيفة السوداني أن السودان والشعب السوداني تضرروا كثيرا من الصراع السياسي بين اليساريين والاسلاميين منادياً بضرورة الخروج من دائرة الصراع الايدلوجي وان تتنافس كل القوى السياسية السودانية حول توفير الخدمات للمواطن السوداني وان يبنى الاقتصاد السوداني على أساس الشفافية ومحاربة الفساد والادارة الجيدة للموارد ومبدأ المحاسبة بدون مجاملة لاحد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)