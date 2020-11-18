نادي النيابة يعلن مواصلة اضرابه ويشيد بالتجاوب الواسع لعضويته في يومه الأول

أعلن نادي النيابة العامة في بيان له مساء الثلاثاء، مواصلة اضرابه ليومي 18. 19. نوفمبر الجاري، لحين إقالة أو إستقالة النائب العام.

مشيداً وفق صحيفة السوداني بالتجاوب الواسع لأعضاء النيابة العامة الذين لبوا هتاف الاضراب البيان كاملا فيما يلي

يتقدم المكتب التنفيذي لنادي أعضاء النيابة العامة بالثناء الجزيل و الشكر الرفيع للشرفاء من أعضاء النيابة العامة الذين لبّوا هتاف النادي بالإضراب في يومه الأول : 17 نوفمبر – ( 497 وكيل نيابة من أصل 568 ) – إيماناً منهم بضرورة إستقلالية المؤسسة و لزوم هيبتها .

لقد نقش الأعضاء المجيبين للإضراب أسمائهم بأحرف من نور في عتمة الأيام التي تحياها النيابة العامة، ترسيخاً للتفاني و تأصيلاً لنكران الذات.

إننا نعتذر للشعب السوداني لإحجامنا عن خدمته و ندرك العنت الذي يُصيبه و المشقة التي تلقاه، و لكنّا نطمح في إيجاد نيابة عامة

قادرة على تلبية حاجات الشعب الأبي و الإنابة عنه بكل نزاهه و شرف و إدراكه الغاية التي ينشدها ( تحقيق العدالة ) .

لم نطمح أن يصل حال النيابة لهذا المنعرج ، و لم نبتغي بلوغ مآل هيبتها –

كسلطة مستقلة مسئولة عن مرحلة ما قبل المحاكمة –

لهذا الدرك و لكننا نواجه

مهدد فادح للعدالة و هول

كبير لمصير مؤسستنا .

لذا فإنّنا نجدّد دعوتنا و نحث جميع أعضاء النيابة العامة و نخص رؤساء النيابة العامة و وكلاء أعلى النيابات للإنخراط في الإضراب ليومي 18. 19. نوفمبر لحين إقالة أو إستقالة النائب العام .

عاش السودان حراً بأهله

المكتب التنفيذي لنادي أعضاء النيابة العامة

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)