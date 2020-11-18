رئيس مؤتمر البجا : سلام جوبا منح شرق السودان مكاسب و يعتبر حقبة تاريخية جديدة

قال الأستاذ أسامة سعيد رئيس مؤتمر البجا ان اتفاق سلام جوبا يعتبر حقبة تاريخية جديدة في مسيرة الأمة السودانية، مؤكدا استعدادهم للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق والعمل على تطوير ونهضة الوطن وتمزيق فاتورة الحرب وتحويلها للتنمية .

واستعرض سيادته في منبر وكالة السودان للانباء الثلاثاء مكتسبات مسار شرق السودان، موضحا أن الاتفاق حقق إنجازات كبيرة وعالج جذور الازمة وعمل على إزالة التشويش .