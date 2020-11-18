رئيس مؤتمر البجا : سلام جوبا منح شرق السودان مكاسب و يعتبر حقبة تاريخية جديدة

قال الأستاذ أسامة سعيد رئيس مؤتمر البجا ان اتفاق سلام جوبا يعتبر حقبة تاريخية جديدة في مسيرة الأمة السودانية، مؤكدا استعدادهم للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق والعمل على تطوير ونهضة الوطن وتمزيق فاتورة الحرب وتحويلها للتنمية .
واستعرض سيادته في منبر وكالة السودان للانباء الثلاثاء مكتسبات مسار شرق السودان، موضحا أن الاتفاق حقق إنجازات كبيرة وعالج جذور الازمة وعمل على إزالة التشويش .
وأوضح أن ذلك تمثل في تخصيص 30% من موارد الإقليم من الذهب والموانئ البحرية لمحاربة ثالوث الفقر الذي عانت منه المنطقة بالتركيز على الخدمات التعليمية والصحية وتعليم البنات والبنية التحتية وتخصيص 348 مليون دولار من الحكومة المركزية لصندوق اعمار الشرق لرفع قدرات كل أبناء الإقليم،
كما نص الاتفاق علي إعفاء الطلاب من الرسوم الدراسية إضافة لتنفيذ مشروع توصيل مياه بورتسودان من النيل وحل مشكلة مياه كسلا والقضارف، داعيا المعارضين من أبناء الشرق للمشاركة معهم في الاتفاق مؤكدا زهدهم في المناصب الدستورية .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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