جبريل إبراهيم بعودة الحركة وقيادتها للوطن طويت صفحة الحرب بلا رجعة

قال د. جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الامين العام للجبهة الثورية، أنه بعودة الحركة وقيادتها للوطن تكون قد طويت صفحة الحرب بلا رجعة وفق العربية – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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