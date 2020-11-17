المولودية: لا علاقة لنا بغربال الهلال

أكد سيد علي عوف، الناطق الرسمي باسم نادي مولودية الجزائر، أن انضمام المهاجم السوداني محمد عبد الرحمن يوسف، إلى الهلال، لا يعني فريقه لا من قريب ولا من بعيد.

وقال عوف في تصريح للحساب الرسمي للمولودية على “فيسبوك” وفق صحيفة صوت الامة : ” اللاعب لا يملك أي حق لدى مولودية الجزائر لا سابقا ولا حاليا، بما أنه لم يوقع على أي عقد مباشر معنا”.

وأكد عوف أن انتقال مهاجم أهلي برج بوعريريج السابق، إلى نادي الهلال السوداني، وحصوله على وثائق تسريحه من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يؤكد بأنه لا يرتبط بأي شكل من الأشكال مع نادي المولودية.

وختم: “إدارة المولودية اتفقت مع نظيرتها في أهلي البرج على الحصول على خدمات اللاعب السوداني في حالة إسقاط إجازة روني، و هو ما لم يحدث، صحيح أننا أردنا بشدة التعاقد مع محمد عبد الرحمن، لكننا لم نتمكن من تأهيله للأسف”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)