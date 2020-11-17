ضبط عدد ( 41 ) قطعة سلاح كلاشنكوف مهربة بالقضارف

تمكن فريق من شرطة محلية القريشة بولاية القضارف من ضبط عدد ( 41)قطعة سلاح كلاشنكوف مهربة على ظهر عدد (5) من الابل بمحلية القريشة

واوضح اللواء شرطة (حقوقي) صابر الله جابو فضل السيد مدير شرطة ولاية القضارف وفق (المكتب الصحفي للشرطة) ان الضبطية تمت اثر معلومات توفرت لمباحث شرطة المحلية عن نشاط اجرامي لشبكة تهرب السلاح عبر الدواب

أثر ذلك تم تحريك فريق بقيادة نقيب شرطة عادل خميس لتعقب المتهمين وضبط الاسلحة فتم نصب كمين ناجح أسفر عن ضبط عدد(41 ) بندقية كلاشنكوف على محملة علي ظهور 5من الابل بعد مقاومة شرسة من قبل المهربين مما أدى الى اصابة احد افراد القوة “العريف شرطة يوسف حسن مهاجر برجله اليمنى وتم اسعافه بمستشفى القضارف لتلقي العلاج وحالته مستقرة فيما لاذا المتهمين بالفرار وتمت السيطرة علي الموقف



تم إتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهم تحت المادة (26) من قانون الاسلحة والزخيرة وتكليف فريق ميداني لتعقب الجناة والقبض عليهم بعد توفر معلومات عنهم وتحديد هويتهم بناءا علي معلومات توطئة لتقديمهم للعدالة

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)