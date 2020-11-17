الدقير يدعو لتوسعة تحالف قوى الحرية والتغيير وإصلاحه

دعى عمر يوسف الدقير – رئيس حزب المؤتمر السوداني لتوسعة تحالف قوى الحرية والتغيير وإصلاحه، ويعرب عن امله ان يفك حزب الامة تجميد عضويته وان يتراجع الحزب الشيوعي عن قراره الخاص بالانسحاب وفق ( سونا) الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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