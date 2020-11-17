لجنة التطبيع تستعيد قناة الهلال من الكاردينال

كشفت لجنة التطبيع بنادي الهلال عن خطواتٍ جادةٍ من أجل عودة قناة الهلال تحت إدارة اللجنة في الفترة المقبلة جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لقناة الهلال لرئيس لجنة التطبيع هشام السوباط، بحسب المكتب الإعلامي اليوم”الثلاثاء”.

وبحث السوباط وفق صحيفة صوت الامة حلول ناجعة من أجلّ عودة القناة تحت إدارة لجنة التطبيع، بجانب أزمة أسهم القناة وكيفية تحويل الأسهم للإدارة التنفيذية للجنة التطبيع من أجلّ تعود حقوق القناة كاملة للنادي، دون أنّ تكون هنالك أيّ أسهمٍ من الخارج.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)