حمدوك يُوجِّه بتقنين العربات غير المُقنّنة بشمال دارفور

وجّه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، حكومة ولاية شمال دارفور باتخاذ التدابير اللازمة لتقنين وضع العربات غير المُقنّنة. والتقى والي شمال دارفور محمد حسن عربي الثلاثاء، وفق صحيفة السوداني رئيس الوزراء، موضحاً أنه اطلع رئيس الوزراء على الوضع العام بالولاية خَاصّةً الوضع المعيشي، ومُعاناة المواطن فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية مُشيراً الى أن رئيس الوزراء وعد بمعالجته فوراً، وقال عربي إن رئيس الوزراء وجّه بدعم المحتجين أمام “يوناميد” وبرنامج الغذاء العالمي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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