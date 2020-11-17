بابكر سلك يكتب: داقي فيها حجر دغش؟

] الزول البتعب في جمع ثروتو بتحرقو.
] ماببعزقها ولا فيها بفرط.
] ومرات كمان بقرط.
] والزول البعزااااق بشكك الناس في تعاملو مع ثروتو إن قلنا مجازاً ثروتو .
] عشان كده شكك الناس ده بوصلهم لمقولة شهيرة .
] هو داقي فيها حجر دغش؟.
] لا هو مالو لو الزول بعزق ثروتو .
] موش ممكن يكون مؤمن بعبارة أنفق مافي الجيب يأتيك مافي الغيب؟.
] قد يكون الهلال أتعامل بتلك العبارة في صفقة الغربال.
] داير ينفق مافي الجيب عشان يجيهو مافي الغيب .
] وطبعاً الأهلة أملهم في الغيب كبير يمكن تكون فيهو بطولة جوية تعالج الحالة الصفرية.
] لا هو مالو لو الزول أمل في الغيب؟.
] بس العيب .
] لما يكون مافي بطولة لا في العلم لافي الحلم لافي الغيب.
] المهم .
] (الغربال) لاعب كبير وهداف بارع وشديد ولضيض .
] لازجاجي ولاكثير الإصابات.
] ولا بنعاين للبن في المشلعيب ونقول عفففففن.
] لكن كمان غالي.
] وممكن يكون التعاقد معاهو بذلك المبلغ الخرافي سبباً في فرتقة الهلال .
] وقد تبدأ الفرتقة من معسكر مصر ده.
] وطبعاً نحنا مادايرين الهلال يتفرتق .
] لو أتفرتق نلقى لينا وين حمام نغلبوا الدورتين ونشيل منو الممتاز تلاتة سنين على التوالي؟.
] لا هو مالو الهلال لو سجل (الغربال) بربع المبلغ الحالي.
] سيما وبوعريج حالف يوديها السما .
] البوعريجيون قالوا إذا اللاعب بيأخد قريب مليون دولار .
] يبقى ناديهو اللهو نحنا نأخذ خمسة مليون دولار.
] ليهم حق.
] هو داقي فيها حجر دغش؟.
] الهلال .
] لكن يخيل لي أنهم إبتلعوا طعم المريخ .
] شغلهم بالغربال ورفع سقفو.
] وتفرغ لعزام.
] عزام يامحمد عبدالماجد.
] عزام الرشحتو يامحمد عبدالماجد.
] تعرف يامحمد عبد الماجد.
] بعض الهلالاب بقوا يشكوا فيك رئيس غرفة تسجيلات المريخ .
] فأنت الذي رشح التش وعزام وبيبو.
] شهر خمسة عندك لينا منو يا الكشيف؟.
] لكن يامحمد عبدالماجد.
] هو مالو؟. عزام.
] هو مالو؟لعاب ولا سريع ولا هداف ولا جداع باصات ولا حاوار.
] هو مالو؟.
] أيها الناس
] تمديد عقد التش وبيبو وحل إشكالية كردمان وعزام .
] ضربة معلم من جمال الوالي وتعبير عن كبرياء أمة وشعب.
] الرجل يستحق أن نرفع له القبعات كرماناً لهذا الدعم الكبير .
] شكراً جمال. شكراً جداً.
] لكن هو مالو جيمي بعمل كده.
] وشكراً حازم على المساهمة المقدرة في التسجيلات الأخيرة.
] وشكر لكل من أسهم.
] وياريت يجي اليوم المابحتاج المريخ فيهو لدعم أبنائه سوي الدعم الأدبي.
] أيها الناس.
] إن تنصروا الله ينصركم .
] أها.
] نجي لي شمارات والي الخرتوم .
] كان شفت ياوالينا.
] بدعة جديدة دخلت علينا.
] أرقام فلكية يا والينا.
] والناس طالع ود عينا .
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال مليون دولار وحجر دغش؟.
وإلى لقاء
سلك
صحيفة الانتباهة
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