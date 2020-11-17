بابكر سلك يكتب: داقي فيها حجر دغش؟

] الزول البتعب في جمع ثروتو بتحرقو.

] ماببعزقها ولا فيها بفرط.

] ومرات كمان بقرط.

] والزول البعزااااق بشكك الناس في تعاملو مع ثروتو إن قلنا مجازاً ثروتو .

] عشان كده شكك الناس ده بوصلهم لمقولة شهيرة .

] هو داقي فيها حجر دغش؟.

] لا هو مالو لو الزول بعزق ثروتو .

] موش ممكن يكون مؤمن بعبارة أنفق مافي الجيب يأتيك مافي الغيب؟.

] قد يكون الهلال أتعامل بتلك العبارة في صفقة الغربال.

] داير ينفق مافي الجيب عشان يجيهو مافي الغيب .

] وطبعاً الأهلة أملهم في الغيب كبير يمكن تكون فيهو بطولة جوية تعالج الحالة الصفرية.

] لا هو مالو لو الزول أمل في الغيب؟.

] بس العيب .

] لما يكون مافي بطولة لا في العلم لافي الحلم لافي الغيب.

] المهم .

] (الغربال) لاعب كبير وهداف بارع وشديد ولضيض .

] لازجاجي ولاكثير الإصابات.

] ولا بنعاين للبن في المشلعيب ونقول عفففففن.

] لكن كمان غالي.

] وممكن يكون التعاقد معاهو بذلك المبلغ الخرافي سبباً في فرتقة الهلال .

] وقد تبدأ الفرتقة من معسكر مصر ده.

] وطبعاً نحنا مادايرين الهلال يتفرتق .

] لو أتفرتق نلقى لينا وين حمام نغلبوا الدورتين ونشيل منو الممتاز تلاتة سنين على التوالي؟.

] لا هو مالو الهلال لو سجل (الغربال) بربع المبلغ الحالي.

] سيما وبوعريج حالف يوديها السما .

] البوعريجيون قالوا إذا اللاعب بيأخد قريب مليون دولار .

] يبقى ناديهو اللهو نحنا نأخذ خمسة مليون دولار.

] ليهم حق.

] هو داقي فيها حجر دغش؟.

] الهلال .

] لكن يخيل لي أنهم إبتلعوا طعم المريخ .

] شغلهم بالغربال ورفع سقفو.

] وتفرغ لعزام.

] عزام يامحمد عبدالماجد.

] عزام الرشحتو يامحمد عبدالماجد.

] تعرف يامحمد عبد الماجد.

] بعض الهلالاب بقوا يشكوا فيك رئيس غرفة تسجيلات المريخ .

] فأنت الذي رشح التش وعزام وبيبو.

] شهر خمسة عندك لينا منو يا الكشيف؟.

] لكن يامحمد عبدالماجد.

] هو مالو؟. عزام.

] هو مالو؟لعاب ولا سريع ولا هداف ولا جداع باصات ولا حاوار.

] هو مالو؟.

] أيها الناس

] تمديد عقد التش وبيبو وحل إشكالية كردمان وعزام .

] ضربة معلم من جمال الوالي وتعبير عن كبرياء أمة وشعب.

] الرجل يستحق أن نرفع له القبعات كرماناً لهذا الدعم الكبير .

] شكراً جمال. شكراً جداً.

] لكن هو مالو جيمي بعمل كده.

] وشكراً حازم على المساهمة المقدرة في التسجيلات الأخيرة.

] وشكر لكل من أسهم.

] وياريت يجي اليوم المابحتاج المريخ فيهو لدعم أبنائه سوي الدعم الأدبي.

] أيها الناس.

] إن تنصروا الله ينصركم .

] أها.

] نجي لي شمارات والي الخرتوم .

] كان شفت ياوالينا.

] بدعة جديدة دخلت علينا.

] أرقام فلكية يا والينا.

] والناس طالع ود عينا .

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال مليون دولار وحجر دغش؟.

وإلى لقاء

سلك

صحيفة الانتباهة