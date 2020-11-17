مالك عقار : الحرب انتهت و جيش الحركات سيدمج في القوات المسلحة

اكد نائب رئيس الجبهة الثورية رئيس الحركة الشعبية شمال،مالك عقار على اهمية تنفيذ اتفاقية السلام وتوحيد الخطوات ووحدة جميع أطراف الثورة السودانية عسكرية ومدنية وحرية وتغيير.
ودعا وفق (سونا) الثلاثاء لتحويل طاقة الحرب الى طاقة موجبة لتنفيذ اتفاقية السلام، مؤكدا انحيازهم للفقراء والنازحين واللاجئين، مشددا أهمية توفير العيش الكريم لهم .
وقال إن الحرب انتهت قاطعا جنوحهم للسلام وتوحيد الشعب ومكونات الثورة وأعرب عن أمله أن توظف موارد البلاد الاقتصادية لطاقات منتجة وأكد على اهمية ترجمة المشاريع التي يستفيد منها الإنسان لواقع حقيقي .
وفي إطار الحكم الذاتي للمنطقتين نبه إلى اهمية بناء السودان الجديد الموحد وكشف عن دمج جيش الحركات في القوات المسلحة بكل مكوناته .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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