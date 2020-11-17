الرئيسية/أخبار/ نادي النيابة العامة: دخول (497) وكيل نيابة من أصل (568) في إضراب عن العمل أخبار منذ 11 دقيقة 0 اكد نادي النيابة العامة:دخول (497) وكيل نيابة من أصل (568) في إضراب عن العمل في يومه الأول وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365) منذ 11 دقيقة 0

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